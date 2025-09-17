Pablo, el padre de Solange Musse ratificó que seguirá buscando justicia

Luego que la justicia aboslviera a los dos exfuncionarios públicos imputados en el caso, el padre de la joven que falleció de un cancer de mama en plena pandemia de COVID 19, habló con Andrea Bisso sobre el caso.

"Nadie revierte lo que pasó, nadie me devuelve a mi hija, pero lo único que quiero es que alguien pague por lo que hizo".

El hombre llevó a la justicia a los funcionarios que no le permitieron llegar a Córdoba para acompañar a su hija, quien cursaba un cáncer de mama en estadio avanzado.