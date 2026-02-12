Pablo Cervi: "La reforma laboral busca bajar la litigiosidad y dar previsibilidad"

El senador de La Libertad Avanza destacó la media sanción del proyecto de modernización laboral en el Senado y aseguró que los cambios reflejan "lo que los argentinos pidieron en las urnas".

Pablo Cervi, conversó con Hernán Mundo en el programa Segundo Round tras la histórica sesión en la que el Senado otorgó media sanción al proyecto de reforma laboral. El legislador calificó la jornada como "un gran avance" para el desarrollo del país.

"Estamos modificando leyes que vienen del año 1976. Esto busca sacar los grises y dar previsibilidad para que se genere empleo y se registre a quienes hoy están en la informalidad".

Respecto a los puntos más debatidos, como las indemnizaciones y licencias, el senador explicó que el objetivo central es "bajar la litigiosidad". Según Cervi, al clarificar las normas se reducen las interpretaciones judiciales que terminan en juicios prolongados, mejorando así la relación entre empleadores y trabajadores.

Sobre los incidentes ocurridos fuera del Congreso durante la votación, el senador fue tajante: "Hay minorías violentas que buscan imponer su voluntad por la fuerza. Esta reforma fue eje de campaña y la mayoría de la sociedad la acompañó con su voto".

Finalmente, se mostró optimista sobre el paso del proyecto por la Cámara de Diputados, esperando que la sanción definitiva se concrete "lo más rápido posible" dentro del periodo de sesiones extraordinarias.



