Pablo Alarcón: "todo ocurrió en un segundo", a propósito del síncope que padeció.

El actor Pablo Alarcón narró el difícil momento que le tocó vivir a raíz de un síncope que sufrió mientras manejaba: "hay una parte de la historia que me falta, que pude reconstruirla viendo los noticieros. Sé que choqué varios coches queriendo estacionar. Llegué a sentir que algo me pasaba por eso intenté estacionar. Fue todo en un segundo.

Entrevistado en el programa Nunca es Tarde, Alarcón remarcó que por suerte no hay víctimas fatales: "me desperté con el SAME y con la policía encima. Fue una experiencia movilizadora. Igual, que quede claro, yo sigo apostando a la vida".