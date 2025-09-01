Ovnis, Harvard y la NASA: el Café Ufológico Rosario pasó por Amnesia

En la mañana de La Rock, el equipo de Amnesia, Pablo Valente, Nabila Jatib y Damián Zárate, charló con Lorena Sciarratta, creadora del Café Ufológico Rosario.

Lo que empezó como un grupo de WhatsApp entre amigas se convirtió en un espacio real para hablar de ovnis sin prejuicios y con mucha curiosidad. Esta vez, el debate giró en torno a una bomba que divide a la comunidad científica: el objeto 3I/ATLAS. Según algunos expertos de Harvard y la NASA, podría ser una nave extraterrestre que llegaría a la Tierra en noviembre de 2025. Otros, más escépticos, aseguran que es solo un asteroide.

“En el Café Ufológico lo importante es escuchar todas las miradas sin juzgar”, contó Sciarratta, que lleva adelante el proyecto junto a Florencia Sánchez.

