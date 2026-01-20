Otros dos trenes descarrilaron en España: al menos un muerto y 15 heridos

En el marco de un termporal de nieve y viento y a pocas horas del accidente del domingo último que dejó más de 40 muertos y decenas de heridos, se registraron dos nuevos accidentes ferroviarios en Cataluña.

El prime hecho ocurrió entre los municipios de Gélida y Sant Sadurní d’Anoia, en la provincia de Barcelona, donde un tren de la línea R4 descarriló tras caer un muro a las vías.

Hasta el momento se contabilizan 20 heridos y un fallecido, el maquinista.

Por otro lado, desde la cuenta oficial de Protecció Civil en Cataluña indican que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se desplazó hacia la zona siniestrada para atender a las personas afectadas.

Este mismo servicio ha activado 20 ambulancias. Mientras que se han desplazado 38 dotaciones de bomberos de la Generalitat de Cataluña al lugar de los hechos, las cuales cuentan con 65 efectivos sobre el terreno.

El segundo accidente paralizó la circulación de Rodalies entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera, en la provincia de Girona.

La presencia de piedras en las vías, provocó el descarrilamiento de uno de los trenes que circula por la línea R1.

El hecho se producjo entre Blanes y Maçanet impactando con una roca, por lo que ha perdido un eje. En todo el convoy viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.