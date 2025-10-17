“Otroletravaladna”, el experimento eléctrico con el que Divididos desafió su propio éxito

El 16 de octubre de 1995, Divididos lanzaba su cuarto disco de estudio, Otroletravaladna, una obra que marcó un punto de inflexión en su carrera. Luego del impacto masivo de La era de la boludez (1993) y de su himno Qué ves, la banda eligió el camino opuesto: un sonido más crudo, introspectivo y experimental.

El álbum presentó además a Jorge Araujo como nuevo baterista, completando la formación junto a Ricardo Mollo y Diego Arnedo, y consolidando el trío más potente del rock nacional de los ‘90.

Treinta años después, Otroletravaladna sigue siendo un disco de culto, con canciones como Nene de antes, Par mil y Volver ni a palos, que revelan la libertad artística y la búsqueda sonora que caracterizan a Divididos.

En Las Horas Oscuras, Leo Acevedo celebró el aniversario con un bloque especial dedicado a repasar esta joya eléctrica que sigue latiendo tres décadas después.