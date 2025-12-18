Otro empresario pyme en riesgo por un juicio laboral de $250 millones

Un nuevo caso de litigiosidad laboral que preocupa al sector productivo argentino volvió a ponerse en foco esta semana. Una pequeña y mediana empresa dedicada a la elaboración de aditivos alimenticios —identificada como El Bahiense— enfrenta una condena judicial que asciende a unos $250 millones tras un juicio iniciado por un exempleado que se consideró despedido, y que ahora pone en riesgo la continuidad de la firma y los puestos de trabajo que genera.

Mario Fiore, empresario pyme y responsable de la firma, dialogó con Creer o reventar y advirtió que esta situación pone en jaque no solo a su empresa sino a otras pequeñas y medianas empresas que sostienen el empleo en múltiples localidades del país. Explicó que el conflicto se originó a partir de una sanción disciplinaria aplicada a un trabajador luego de un incidente en la producción, lo que derivó en un reclamo legal que escaló de manera significativa a lo largo del proceso judicial.

"Son 50 años que estamos laburando y es una pyme al 100%. Tenemos una cantidad de personas que trabajan con nosotros desde hace más de 20 años", expresó.

Según detallan en el análisis del caso, la sentencia original del 13 de junio pasado fijó una condena cercana a los 3 millones de pesos, pero con el paso del tiempo y la aplicación de actualizaciones e intereses acumulados por criterios judiciales, el monto final se disparó hasta los 250 millones de pesos, cifra que para muchas pymes resulta imposible de afrontar sin comprometer su viabilidad. "Esto nos hace un agujero", expresó.

Fiore señaló que El Bahiense cuenta con 72 empleados registrados y cumple con sus obligaciones fiscales y laborales, por lo que considera que la magnitud de la condena excede lo que podría corresponder por un reclamo puntual. A su juicio, casos como este —junto a otros que han trascendido recientemente en el sector— evidencian tensiones estructurales en el sistema de justicia laboral que pueden terminar castigando a empresas que buscan generar empleo formal y sostener su actividad productiva.