Otra vez un argentino detenido en Brasil por insultos racistas

Un hombre argentino de 67 años fue detenido en Río de Janeiro tras ser acusado de realizar insultos racistas contra una joven brasileña en un supermercado del barrio de Copacabana, en un hecho que generó fuerte repercusión.

La periodista brasileña Leticia Navarro dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round y brindó detalles del caso, al señalar que el episodio ocurrió en la fila de un cajero y que rápidamente intervino la policía debido a la cercanía con una comisaría de la zona.

"Fue arrestado inmediatamente, derivado para la Policía, se recolectaron los testimonios y ya se encuentra en el presidio. Él vive hace dos años en Brasil, tiene documento de residente en el país y no es turista", señaló.

El incidente tuvo lugar a pocos metros de la 12ª Delegación Policial de Copacabana, lo que permitió una rápida actuación de las autoridades, que trasladaron al acusado para iniciar las actuaciones correspondientes.

En Brasil, los delitos de racismo están contemplados en el Código Penal y pueden implicar penas severas, además de ser considerados imprescriptibles en ciertos casos.

En las últimas semanas ya había tomado estado público la situación de la abogada argentina Agostina Páez, quien permaneció detenida en Brasil tras realizar gestos racistas contra trabajadores de un bar en otro punto de la ciudad. En ese expediente también se aplicaron medidas restrictivas, incluyendo el uso de tobillera electrónica y el pago de una caución para poder regresar al país.

"Esto pone más nafta y no queremos esto. Hay argentinos que vienen a Brasil y brasileños que van a Argentina. Esto complica bastante la convivencia entre países hermanos", dijo Navarro.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las responsabilidades y el alcance de los hechos denunciados.