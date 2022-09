Otra versión acerca de los combatientes ucranianos de El Calafate

#NacionalCalafate entrevistó a Vitali Losief, ucraniano que vive desde el 2005 en Santa Cruz, y dio otra versión de los hechos en el conflicto que actualmente se vive entre Rusia y Ucrania.

Vitali aseguró que quienes se presentaron como luchadores por la libertad, son en verdad "radicales de derecha": "Los conozco muy bien, antes éramos amigos. Cuando charlábamos me contaban cosas que yo pensaba que eran chistes, cosas como que Jesús había nacido en Ucrania, que yo pensaba eran en broma, pero luego me di cuenta de que no. Es más, el más joven hace varios años publicó en facebook su tatuaje de un águila alemana que en vez de svástica tiene el escudo ucraniano. Yo me encontraba con esa familia cada vez que viajaba a Calafate, pero dejamos de verlos desde 2014, cuando nos amenazaron de muerte en las redes sociales".

Vitali también explicó lo difícil que es informarse por los noticieros argentinos. "Veíamos que TN decía que Rusia estaba bombardeando a Járkov, pero mostraban imágenes que reconocí inmediatamente, era un edificio de Donesk donde vive la madrina de nuestro hijo. Inmediatamente, llamamos y por suerte están a salvo, los misiles eran ucranianos y dejaron muchos muertos"

Finalmente, Vital afirmó que este conflicto fue potenciado por EEUU, Inglaterra y Europa para dividir a Rusia, Bielorrusia y Ucrania, tres países que según él forman parte de una misma nación.

