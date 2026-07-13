Otorgan estrellas Michelin a 14 restaurantes de Buenos Aires y Mendoza

La Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026 incluye 89 restaurantes: uno con dos estrellas y 13 con una, 11 Bib Gourmand (mejor relación calidad-precio) y 64 Recomendados, se anunció este lunes.

Esta publicación "demuestra la increíble vitalidad de la hostelería en Argentina", afirmó Gwendal Poullennec, director internacional de las Guías Michelin, al dar a conocer el listado.

Poullennec consignó que "los inspectores han quedado gratamente sorprendidos por la variedad de ofertas" y destacó la "amplia amalgama de estilos en la ciudad de Buenos Aires y un seductor foco gastronómico en la provincia de Mendoza".

"A nivel culinario, vemos que el fuego y las brasas continúan siendo el eje central de la propuesta, con las maravillosas carnes argentinas como grandes protagonistas", agregó.

Por otra parte, señaló, "los inspectores ven una evolución técnica en torno a las maduraciones (también de pescados) y una clara vuelta a los orígenes, con una apuesta por el uso de productos nacionales".

"A su vez, la oferta vinícola se ha convertido en algo vital, con restaurantes que ofrecen maridajes exclusivos que elevan la experiencia final del comensal", completó.

Aramburu, el restaurante del chef Gonzalo Aramburu en Recoleta (Buenos Aires), renovó sus dos estrellas Michelin gracias a su menú degustación que “combina técnica e innovación”, destacaron desde la guía.

Cuatro establecimientos (uno en Buenos Aires y tres en Mendoza) se sumaron este año a la lista de restaurantes con una estrella, que certifica una cocina de gran nivel y por la que merece la pena hacer una parada en el camino.

Este galardón se entrega en base a cinco criterios: la calidad de los productos, el control de cocciones y texturas, el equilibrio y armonía de sabores, la personalidad de la cocina y, finalmente, la regularidad.

Se trata de Han, el establecimiento de Pablo Park en Villa Crespo (Buenos Aires); y los mendocinos Cal, a cargo de Enzo González Petra; Centauro, de Aris Pabón; y La VidA, de Flavia Amad Di Leo.

La categoría Bib Gourmand, que premia la relación calidad/precio, sumó dos novedades, alcanzando un total de 11 restaurantes con esta distinción en la Argentina: Chuchú, en el Museo Nacional Ferroviario; y Garabato Bistro, junto a la estación de Núñez.

A los Recomendados se sumaron este año 13 establecimientos (siete en Buenos Aires y seis en Mendoza) que elevan el número total de recomendados a 64 establecimientos.

Los nuevos Recomendados en Buenos Aires son Casa Palanti, Casa Veltri, José El Carnicero, Kobito, Ness, Nika Club Omakase y Presencia; y, en Mendoza, Antigal Authentic Flavors, Awasi, Clos de Chacras, Crux, Diam's y Nube.

Por su parte, Cal se une a la Comunidad de Estrellas Verdes, que reconoce a los restaurantes que ofrecen la visión de una cocina diferente en base a sus decisiones, su filosofía de trabajo, la selección de materias primas y el respeto por la temporada, en colaboración con los productores del entorno.

Los cuatro Michelin Special Awards fueron para Enzo González Petra del restaurante Cal (chef joven), Nicolas Cordeiro, el maître en Aramburu (servicio), Camila Torta, de Azafrán (sommelier) y Flavia Arroyo, de Casa Cavia (coctelería).

La selección completa e información detallada se encuentra tanto en la web de la Guía como en las apps específicas, donde los usuarios pueden buscar los restaurantes por ubicación, tipo de cocina o características adicionales.