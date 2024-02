Othelo de William Shakespeare, según Gabriel Chamé Buendia

El actor y director visitó los estudios de la AM 870 para hablar del clásico que también tradujo, adaptó y dirige en el Teatro Metropolitan de CABA, y cuya última función será este miércoles 28 de febrero a las 22:30.

DESCARGAR

"Me imagino que en su tiempo Shakespeare no era solemne", expresó Gabriel Chamé Buendia, al tiempo que agregó que en aquellas presentaciones "la comedia, el clown, lo popular; se mezclaba con la belleza, la poética y su inteligencia; porque tonto no era".

Además, explicó el proceso de traducción de los textos, y contó cómo fue recibida su adaptación en Europa.