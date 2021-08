Otero: “No es lindo que digan que no sabés hablar y no sabés trabajar”

La concejal de Juntos por el Cambio, Karina Otero, conversó con Postales de Radio sobre sus diferencias con el intendente, Sergio Ongarato, luego de que hizo público que no acompañaría el pedido de licencia del mandatario para trabajar en su campaña a Senador. Tras esto, se conocieron declaraciones que calificó como “desafortunadas” hacia ella por parte de Ongarato y al respecto la edil señaló que no tiene contacto con el jefe de Estado municipal: “El 18 de julio lo llamé, le mandé un mensaje y nunca me respondió. No tengo ningún entredicho más que las declaraciones de él, no tengo contacto con él”. Recordó que el titular del municipio “dijo que no trabajaba y que no sabía hablar”. “Descalificaciones personales que no le suman a nadie, menos a él que es precandidato ahora, siendo intendente y yo concejal de su bloque”, evaluó.

“No hay diálogo y cuando no hay diálogo se complican las cosas”, planteó Otero. “Molesta, ahora es como más tranquila la situación pero la verdad es que no la pasé bien porque no es lindo que digan que no sabés hablar, no sabés trabajar. Y sobre todo el intendente a quien juré acompañar durante mi gestión y la de él”, remarcó la concejal, al tiempo que lamentó: “Más fuerte y decepcionante que eso no hay”. En este sentido, expuso que el bloque oficialista está dividido porque Alejandro Wengier, María Eugenia Estefanía y Gerardo Filippini y Rubén Álvarez acompañan la licencia que pide Ongarato, pero ella y Diego Austin se oponen. “Yo apoyé su gestión desde el primer día y espero que él termine esta gestión”, enfatizó Otero. Además, cuestionó que de la intención de Ongarato de tomarse licencia del municipio se enteraron por los medios.

Por otra parte, reveló que ella acompaña la lista para el Congreso encabezada por Ignacio Torres como precandidato a Senador, que compite en las PASO contra la de Ongarato, pero se sumará a colaborar con quien gane la interna.