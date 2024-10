Otamendi no le cierra la puerta a River pero expresa prudencia sobre su futuro

El defensor del seleccionado argentino Nicolás Otamendi, confeso fanático "millonario", dejó abierta la posibilidad de jugar en River Plate a futuro, pero expresó prudencia al concrentarse en su presente en Benfica de Portugal.

Después de la gran goleada del equipo luso sobre Atlético de Madrid (4-1) por la Liga de Campeones, el marcador central surgido en Vélez Sarsfield reconoció una vez más su pasión por el club de Núñez, aunque no quiso generar falsas expectativas.

"No quiero ilusionar a los hinchas porque tengo la cebeza puesta en Benfica. Me queda un año de contrato y, por respeto, trato de estar focalizado. Se verá qué será de mi futuro después, si digo algo ahora me cagan a puteadas (sic). Saben que veo todos los partidos (de River) y que tengo una buena relación con los dirigentes y jugadores", declaró el zaguero.

Otamendi, de 36 años, se vinculó con Benfica en septiembre de 2020 y tiene contrato hasta el 30 de junio del próximo año. Si decidiera regresar al fútbol argentino en esa fecha, sería el tercera campeón mundial en Qatar 2022 en llegar a River después de Germán Pezzella y Marcos Acuña.

De todas formas, no quiso alimentar las esperanzas "millonarias" para evitar los cuestionamientos que sufrió su actual compañero de club, Ángel Di María, quien este año descartó su regreso a Rosario Central después de las amenazas sufridas por su familia y renovó su permanencia en la entidad de Lisboa.

Otamendi, capitán del seleccionado argentino en ausencia de Messi, se integrará este fin de semana al equipo nacional para afrontar los partidos ante Venezuela (jueves 10) y Bolivia (martes15) por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.