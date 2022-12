Osvaldo Pugliese, pianista e compositor de tango

O sempre lembrado Osvaldo Pugliese nasceu em 1905, no dia 2 de dezembro, no bairro portenho de Floresta, no seio de uma família de músicos.

Ao longo da sua extensa carreira, criou mais de 150 músicas, algumas muito famosas como “Recuerdos”, “La Beba”, “Negracha”, “Malandraca” e seu hino “La Yumba”. E gravou, também, mais de 600 músicas de outros autores.

Porém, falar em Pugliese não é apenas falar de música, do virtuoso pianista de tango, também é falar de um homem sensível e comprometido com a sociedade. Em 1935 promoveu o Sindicato Argentino de Músicos do qual foi o afiliado número 5.

Falecido em 1995, Osvaldo Puglise recebeu inúmeras distinções em nosso país e no estrangeiro.

Conheça a sua história e escute uma das suas músicas mais conhecidas.

Texto e apresentação: Julieta Galván