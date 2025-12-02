Osvaldo Pugliese, maestro del tango

Un 2 de diciembre de hace 120 años nacía un Maestro del tango, Osvaldo Pugliese: pianista, compositor y director. Nacido en 1905 en el barrio Villa Crespo, en Buenos Aires, fue una figura clave del tango.

Dejó obras emblemáticas como Recuerdo, La Yumba y La Beba, piezas que definieron un estilo profundo, rítmico y de gran fuerza expresiva.

Pugliese llevó su música por el mundo y recibió homenajes destacados, como la presentación en el Teatro Colón por su 80º cumpleaños.

Falleció en 1995, pero su legado sigue vivo en milongas, escenarios y radios de todo el país.

En esta emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, celebramos hoy a un creador esencial de la cultura argentina.