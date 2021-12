Osvaldo Ojeda, se recibió de abogado a los 83 años

Oscar “Cholo Gómez Castañón, en Pan casero conversó con Osvaldo Ojeda graduado en la Universidad Nacional del Nordeste tras cursar 15 años la carrera de Derecho.

“Comencé a estudiar a los 68 años, se me ocurrió hacerlo un día que nombraron a mi hijo fiscal de Instrucción en la localidad de Saladas. Entonces, me dije: ‘Mi hijo tiene que tener un padre abogado’”,

Uno de los más grandes inconvenientes fueron justamente los nervios, sumados a sus problemas de salud. De hecho, estuvo internado tres veces en 2009, 2013 y 2016. “Me enfermaba por los nervios, en la época de exámenes. Me trató mal, pero lo superé”, agregó. “Todos me miraban y pensaban que era el profesor”, indicó, en referencia a los primeros días como alumno.

. “Durante los 15 años que cursé, me tuve que sentar adelante, en la primera fila, no porque quisiera, sino porque era la única forma de escuchar y ver bien”, señaló. Sus compañeros de facultad, por otra parte, “hacían jodas y se mataban de risa. Y cuando estudiábamos en grupo también era difícil para mí adaptarme, por eso les pedía a los profesores para hacer los trabajos solo. Lo aceptaron y me fui acomodando”.

Finalmente, reveló cómo piensa celebrar su hazaña: “Haremos una gran fiesta para mediados de enero, frente a mi casa en el barrio Libertad y ya estamos pidiendo autorización para cortar la calle”, concluyó.

