Osuna: planteó que el debate de la educación no quede solo en la nota

La diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos – Entre Ríos) se refirió a la decisión del gobernador Gustavo Bordet, de exigir al CGE se de marcha atrás con la determinación de no aplazar a estudiantes secundarios en el primer trimestre. La legisladora, quien fue presidenta del Consejo General de Educación, órgano autónomo de la provincia, indicó que el debate que plantea el Primer mandatario de la provincia sobre la educación, no debería quedar sólo en la nota que se coloca o no.

Tras la determinación del gobernador entrerriano de exigir a las autoridades del CGE, en dar marcha atrás con una medida que determinaba no colocar notas de 4 a 1 (aplazo) en el primer trimestre a estudiantes secundarios, y lo que llevó a la renuncia de algunos integrantes del equipo educativo, la oposición, encabezada por Rogelio Frigerio en la provincia, celebró la medida de Bordet, respecto a las calificaciones en la educación. En este sentido, la legisladora dijo: “No hay que se opinólogo y cada quien ha sido responsable de una labor y una tarea y debe hablar de lo que nos debe sobre situaciones que hoy están en manos de la Justicia”.