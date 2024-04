Osqui Guzmán presenta "El Bululú, antología endiablada"

Todos los martes a las 20.30 en el Teatro Metropolitan Sura de Av. Corrientes 1343, de la Ciudad de Buenos Aires Leticia González de Lellis y Osqui Guzmán confeccionan "El Bululú, antología endiablada",

Al mundo del siglo de oro español y Federico García Lorca, le suman el de la cultura boliviana, herencia de la familia del actor, generando una original y divertida mezcla.

De visita en el estudio de Radio Nacional, el actor recuerda parte de su historia, nos habla del vínculo familiar y de la obra que presenta cada martes en la calle Corrientes.

"Cuando empecé a trabajar empecé a ayudar a mis viejos con los gastos de la casa y mi viejo me fue a ver al teatro y ahí me volvió a hablar después de 3 o 4 años en los que no me dirigió la palabra; al día siguiente se convirtió en mi mejor amigo y lo acompañé hasta el último día de su vida".