Osqui Guzmán visitó "Amnesia" a contó todos los detalles de "El Bululú", el unipersonal que José María Vilches supo interpretar hace varios años.

«Es increíble lo que pasa en el país, la capacidad de resistir en un momento tan difícil. Los autogestivos seguimos remando, pero con la convicción de que no tenemos que faltar en el escenario».

El actor contó la historia de "El Bululú" y habló de su curiosidad por miles de actividades, desde clown y teatro hasta esgrima y kung-fu.

El Bululú se encuentra en sus últimas funciones martes 17 y martes 24 de noviembre desde las 20.30 en el Teatro Metropolitan y las entradas las podes conseguir en este link