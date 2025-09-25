Oscar `Ringo´ Bonavena, a 83 años de su nacimiento

Fue uno de los grandes boxeadores de nuestro país, su nombre completo era Oscar Natalio Bonavena y nació el 25 de septiembre de 1942 en Buenos Aires.

Inició su carrera como boxeador en el Club Atlético Huracán; en 1959, se consagró campeón amateur y, en los dos años siguientes, consiguió dos coronas en los torneos sudamericanos.

En 1963, representó a la Argentina en los Juegos Panamericanos de Sao Pablo donde, por estar en desventaja contra un rival, decidió morderlo hecho que le costó su licencia de boxeador.

Fue entonces cuando decidió mudarse a Estados Unidos para comenzar allí su carrera profesional.

En 1964 participó de 8 peleas, las cuales ganó todas, 7 por nocaut y, en 1965, regresó a nuestro país, cumplida la sanción que le había impuesto la Federación Argentina de Boxeo.

Su primera pelea en el país fue contra Rene Sosa en Mar del Plata y, en septiembre, se enfrenó a Gregorio Peralta en el Luna Park, consagrándose campeón argentino de la máxima categoría.

El 7 de diciembre de 1970 enfrentó a Muhammad Ali, a quien Bonavena llamaba Cassius Clay en el Madison Square Garden y la victoria fue para el estadounidense quien consideró a Ringo como “el rival más fuerte que tenía” en ese entonces.

A lo largo de su carrera, Ringo disputó 68 peleas con 58 triunfos, 9 derrotas y un empate.

El 22 de mayo de 1976 fue a "Mustang Ranch", el cabaret de Joe Conforte en Reno, estado de Nevada, Estados Unidos, quien había sido durante un período su manager.

Willard Ross Brymer, custodio de Conforte, le disparó a Bonavena con un rifle provocándole la muerte.

El 29 de mayo, una semana después, su cuerpo llegó a la Argentina tras intensas gestiones y más de 120.000 personas se acercaron al estadio Luna Park para despedir a su ídolo.

Lo recordamos a partir de un informe elaborado por el Área de Contenidos en 2017 y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

Producción: Fernando Piana

Locución: Mariana Gil Laborde

Edición: Fabián Panizzi

Música: Dick Dale and His Del-Tones - Night Rider [1963 del Álbum “Checkered Flag ”]

Dick Dale - The Wedge [1963 del Álbum “Checkered Flag ”]