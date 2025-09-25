Oscar Natalio Bonavena: 83 anni dalla sua nascita

Fu uno dei grandi pugili del nostro Paese. Il suo nome completo era Oscar Natalio Bonavena e nacque il 25 settembre 1942 a Buenos Aires.

Iniziò la sua carriera come pugile presso il Club Atlético Huracán; nel 1959 si consacrò campione dilettante e, nei due anni successivi, conquistò due titoli nei tornei sudamericani.

Il 7 dicembre 1970 sfidò Muhammad Ali, che Bonavena continuava a chiamare Cassius Clay, al Madison Square Garden. La vittoria andò all’americano, che tuttavia definì Ringo come “il rivale più forte che avesse” in quel periodo. Nel corso della sua carriera, Ringo disputò 68 incontri con 58 vittorie, 9 sconfitte e un pareggio.

Il 22 maggio 1976 si trovava al "Mustang Ranch", il locale del suo ex manager, Joe Conforte, a Reno, nello stato del Nevada. Lì, Willard Ross Brymer, guardia del corpo di Conforte, sparò a Bonavena con un fucile, provocandone la morte.

Il 29 maggio, una settimana dopo, la sua salma tornò in Argentina: più di 120.000 persone si recarono allo stadio Luna Park per dare l’ultimo saluto al loro idolo.