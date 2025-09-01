Oscar Miranda: el charango como identidad y camino propio

En Radio Nacional Folklórica, el charanguista Oscar Miranda visitó a Mariana Fossati y compartió su recorrido artístico y sus proyectos actuales. Contó cómo el instrumento llegó a su vida en la infancia a través de su padre jujeño y su madre boliviana, y cómo ese origen andino marcó su identidad musical.

Formado en guitarra en el Conservatorio, Miranda consolidó una carrera como solista sin dejar de participar en grupos y espectáculos. Relató anécdotas de sus viajes internacionales, como un encuentro en París con Jaime Torres y Alfredo Coca, y destacó la importancia del charango como símbolo cultural.

El músico anunció que participará en septiembre de un festival de charangos en Cuenca, Ecuador, donde representará a la Argentina. Además, habló de sus discos, de su búsqueda compositiva y de la reivindicación de su apodo “Che Charango”.