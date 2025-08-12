Oscar Liberman sobre las elecciones en PBA: "En la sexta sección a LLA las encuestas nos dan bastante arriba"

Oscar Liberman, candidato para la Cámara de Diputados provinciales de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la Sexta sección electoral en diálogo con Hugo Macchiavelli, habló de las expectativas para la próxima elección en Radio Nacional.

"Las expectativas son muy buenas, en Bahía Blanca La Libertad Avanza tiene una presencia muy importante. Nos fue muy bien en la elección para intendente y esperamos tener una gran ventaja en esta", dijo.

Liberman mencionó que esa sección comprende 22 partidos que representan a aproximadamente "700 mil habitantes".

"En las encuestas que ví estamos bastante arriba. Así que son buenas y viene muy bien sacar mucha diferencia por la cantidad de legisladores o concejales que uno puede meter en el Concejo Deliberante", agregó.