Oscar Liberman: "Nuestra tarea es escuchar a la gente"

Oscar Liberman nació en Bahía Blanca el 6 de octubre de 1963, y es Licenciado en Economía y profesor en la Universidad Nacional del Sur. Además, es empresario y se desempeña como presidente de la Fundación Mercado. En diálogo con Viva la Pepa, reconoció que en estas elecciones "la tarea será escuchar a la gente y encontrar los instrumentos necesarios para solucionar sus problemas”.

En 2023, se presentó como candidato a la Intendencia de Bahía Blanca por La Libertad Avanza, en lo que fue su primera participación en una contienda electoral, y quedó en segundo lugar en las elecciones generales. En 2025 encabeza la lista de diputados bonaerenses del espacio para la Sexta Sección electoral.