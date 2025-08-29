Oscar Liberman: "En la provincia de Buenos Aires hay un gasto descontrolado que no da servicios a su población"

El economista bahiense y candidato a diputado provincial por la Sexta Sección de LLA en la provincia de Buenos Aires Oscar Liberman, en diálogo con Hugo Macchiavelli, habló de las próximas elecciones y qué se discutirá ese día con la votación.

"La provincia de Buenos Aires tiene un gasto descontrolado que no da servicios a su población. Y está apoyado sobre un sistema tributario, que es el más injusto del país. Porque el 70 % de la recaudación propia se apoya sobre Ingrusos Brutos, que es un impuesto que desde 1993 se viene votando que se debe derogar", mencionó.

Liberman dijo que LLA está "muy bien posicionado" en la sexta sección de la provincia de Buenos Aires. "Estamos recorriendo para levantar la agenda de problemas. Queremos discutir la agenda de la próxima elección ejecutiva. A nivel nacional, se está consiguiendo un país estable, con números en condiciones, que baje tributos y que descentralice".