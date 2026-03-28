Oscar Lajad visitó "Soy Nacional" y nos adelantó la función especial de "Tango Corrupto"

La cantante y conductora recibió, en su programa número 431, al cantante, bailarín y actor que anunció una nueva y única fecha del espectáculo, para el 31 de marzo a las 20.30 horas, en el Teatro porteño Multitabaris.

La obra lleva “12 años” en escena, “muchas temporadas, viajes, shows, festivales”, precisó Oscar Lajad.

“Vestimos de tango las canciones que nunca nacieron para el tango”.

"Tango Corrupto" está protagonizado por Lajad y cuenta con las participaciones de María José Rojas, Lucas Gerson, Victoria Galoto y Alejandro Andrian.

En escena, acompaña una orquesta integrada por Antonella Lanza, Julio Mattio y Felipe Etkin, bajo la dirección musical de Mauricio Pregot y la dirección general de Darío Petruzio.

En la charla, Sandra y Oscar también conversaron sobre el espectáculo “Cuando Frank conoció a Carlitos”, basado en el supuesto encuentro del Zorzal Criollo con Frank Sinatra.

También, “Soy Nacional” recibió la visita del dúo La Meca que integran Laura Cacheiro y Gaby Suarez, quiene nos regalaron canciones en vivo del proyecto musical de Pop Rock Argentino que las une a través del tiempo.