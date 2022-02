Os satélites Saocom argentinos são reconhecidos na Europa

Os satélites de radar Saocom da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (Conae) farão parte de um programa da Agência Espacial Européia (ESA), e as imagens obtidas sobre o continente e a bacia do Mediterrâneo estarão disponíveis no site dessa organização internacional.

O Ministério de Ciência e Tecnologia da Argentina informou que os satélites Saocom "estão atraindo um interesse crescente em todo o mundo, recentemente estendendo seu alcance aos usuários na Europa através de acordos específicos entre a CONAE e a ESA e a Agência Espacial Italiana (ASI)".

Com este acordo, a Saocom torna-se parte de seu Programa de Missões de Terceiros (TPM). Neste caso, os europeus destacaram que as imagens obtidas pelos satélites de radar argentinos "sobre a Europa e a bacia do Mediterrâneo estão disponíveis para aquele continente através do site da agência".

Desde seu início em 1991, a agência argentina tem aplicado o conceito de cooperação associativa com várias agências espaciais, como a NASA dos Estados Unidos, ESA da Europa, ASI da Itália, CNES da França, AEB-INPE do Brasil, CSA do Canadá, JAXA do Japão e outras ao longo do tempo, associadas a missões de satélites que trouxeram a Argentina a um lugar de relevância no campo espacial internacional.

Tradução & Apresentação: Julieta Galván

Produção: Silvana Avellaneda & Julieta Galván

Sonoplastia: Matías Arreseygor

Web: Julián Cortez