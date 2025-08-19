“Ortopedia Sánchez”: Florencio Sánchez revisitado en clave contemporánea

En La Tarde de la Folklórica, los periodistas Mariano Del Mazo y Mariana Fossati conversaron con Andrés Mangone —dramaturgo y director— y con la actriz Antonella Pais sobre Ortopedia Sánchez, injerto teatral sanitario, una versión libre de Los Derechos de la Salud de Florencio Sánchez.

Ambientada en un caserón macabro de La Recoleta, la obra retrata a una familia patricia que oculta la enfermedad mortal de Luisa bajo un procedimiento “sanitario” de privilegios y poder, donde el amor por la clase se mezcla con el sacrificio del cuerpo. “Todos tosen. La época es la enfermedad mortal”, sentencia el manifiesto escénico.

El elenco lo integran Daniel Begino, Alejandro Benavides, María Laura Calí, Antonella Pais y Valeria Roldán, con diseño sonoro de Antonella Pais, comunicación de Paula Aguirre, asistencia de Mariel Martínez y prensa de MORO Prensa.

El estreno tuvo lugar en el marco del Festival del Congreso Internacional Florencio Sánchez (1875-1910) y la obra continúa en cartel todos los sábados a las 22:30 en El Grito (Costa Rica 5459, CABA).