Orozco justificó la falta de negociación de Milei: "Javier no es político"

La diputada del bloque La Libertad Avanza, María Emilia Orozco, habló de la decisión de volver a comisiones el proyecto de Ley Ómnibus y acusó a los bloques dialguistas de querer extorsionar al gobierno nacional pidiendo "cargos". "Ni siquiera son los intereses de la provincia sino los intereses personales y de la estructura política", agregó. "Estoy orgullosa de este gobierno porque no cedió a las presiones", sentenció.

Al ser consultada sobre la falta de flexibilidad del Presidente Javier Milei con la oposición, dijo: "esa estrategia de ser políticamente correcto este gobierno no la tiene porque Javier no es político". "Agarra el twitter y hace lo que hace (...) obviamente hay muchas cuestiones que ha tratado de moderar porque obviamente es el Presidente de la Nación, pero no puede dejar de ser él".

DESCARGAR

Por otra parte, criticó algunos aspectos del proyecto porque consideró que había temas que no debieron ser incluidos en la iniciativa, como por ejemplo la reforma de la ley de Salud Mental.

PROGRAMA: Hay Verano

CONDUCEN: Martín van Dam y Nora Figueroa

MÓVLES: Coco Reyes y Fernanda Navarro

COLUMNISTAS: Melina Sola y Vanesa Espinosa

DEPORTES: Fernanda Navarro

PRODUCCIÓN: Laura Urbano

WEB: Melina Sola

REDES: Vanesa Espinosa

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: De lunes a viernes de 08 a 12 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza