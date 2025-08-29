Orozco Barrientos: 20 años de camino, identidad cuyana y nuevos discos en marcha

En Radio Nacional Folklórica, Tilín Orozco y Fernando Barrientos visitaron a Mariano del Mazo repasaron su historia como dúo y adelantaron proyectos para este 2025. Presentaron el disco en vivo que celebra sus 20 años de trayectoria y anunciaron que trabajan en un nuevo álbum de estudio con canciones propias y versiones de clásicos.

Con humor y complicidad, hablaron de sus comienzos en Mendoza, la influencia de Gustavo Santaolalla en la consolidación del dúo y el vínculo entre tradición cuyana y sonidos modernos. Barrientos contó su nueva vida en Barcelona y Orozco destacó su labor como productor en distintas provincias argentinas.

El dúo se presentará en Café Berlín (Villa Devoto), Quilmes y La Plata, y prepara una gira para España en 2026.