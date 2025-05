Orlando Cartagena Lagar: “Annobón vive una situación extrema”

El Primer Ministro de la isla renovó su pedido de ayuda a la Argentina.

En diálogo con Adrián Noriega, el mandatario no descartó un futuro vínculo político con nuestro país.

“Desde 1778 hemos formado parte del Virreinato del Río de la Plata y luego nos sometieron a lo que es hoy Guinea Ecuatorial, aunque no tenemos nada que ver ni con su historia ni con su cultura ni con su idioma”.

“La situación de Annobón es dramática. Estamos soportando un asedio militar de Obiang y de su clan, que someten a la población a la miseria absoluta.

No hay agua, no hay sanidad, no hay luz, no hay colegio para los niños; estamos viviendo una situación humanitaria increíble", denunció Cartagena Lagar.