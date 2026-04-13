Oriundo de Lanús, se enamoró de un estadounidense en Hawai, y se fue a vivir con él a Alaska

Leandro Gómez contó su historia de amor en Korol en el Aire por Radio Nacional y cómo fue que oriundo de Lanús terminó viviendo en Alaska. En 2019 conoció en un viaje por Hawai a Tim, un biólogo de California que también estaba viajando y sus vidas se cruzaron.

Segunda parte de la entrevista con Leandro Gómez

"Volví a Lanús después de ese viaje a seguir con mi vida como profesor de educación física, y él me vino a visitar y volvimos a viajar juntos por la Patagonia, donde la pasamos muy bien y él ahí me dijo que fuera a vivir con él a Alaska. En ese momento pensé que Tim estaba loco, y dos años más tarde me decidí a mudarme a Alaska con él", contó.

"Hubo un tiempo que no podíamos encontrarnos y sucedió durante la pandemia, yo no podía entrar a Estados Unidos, aunque lo intenté y él tampoco lo pudo hacer en la Argentina. Pudimos hacerlo un tiempo después en México que estaba más abierto, y luego en Costa Rica ya con las fronteras más flexibles nos cruzamos de nuevo. Hicimos los trámites de visa allí para casarnos y lo hicimos en Hawai", recordó Leandro.

Sobre su vida en Alaska contó: "Yo veía documentales sobre las auroras boreales, me daba un lugar muy extremo y realmente la naturaleza es muy rica aquí. Es hermoso, en invierno hace frío, y en verano son 22 horas de sol. Tenemos ventanas black out, que bloquean la luz".