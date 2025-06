Oriente Medio al Rojo Vivo: Ilán Buzny analizó el ataque de Israel a Irán

El reciente ataque israelí a Irán y la compleja situación en Medio Oriente fueron el foco del análisis que Ilán Buzny, especialista en la región y presidente del Centro de Diplomacia Pública de Basilea, ofreció en el programa "Nunca es tarde" de Arián Noriega.

Buzny desglosó las motivaciones detrás del operativo y las posibles implicaciones futuras, marcando una perspectiva que, a pesar de la tensión, sugiere una respuesta iraní más contenida.

Según Buzny, la clave del ataque preventivo de Israel radica en la cercanía de Irán a desarrollar armamento nuclear, una "línea roja" que Israel no estaba dispuesto a permitir que se cruzara. El operativo israelí tuvo como blanco posiciones nucleares, altos mandos de la Guardia Revolucionaria Iraní y depósitos de armamento, lo que explicaría la demora en la respuesta de Teherán.

"Ya hubo una primera respuesta con 100 drones, los cuales fueron interceptados no solamente por Israel, sino también muchos fueron interceptados por Jordania, otros fueron interceptados en Siria, no llegaron a ingresar a suelo israelí", detalló Buzny. Si bien se esperan unos 100 misiles iraníes hacia territorio israelí, lo que sería "un poco más duro en términos militares", el analista no cree que la situación escale a un conflicto con armamento nuclear en este momento.

Buzny enfatizó la necesidad de ver el panorama más allá del reciente ataque y contextualizarlo desde el 7 de octubre de 2023, con el ataque de Hamás a Israel, impulsado por Irán, y los posteriores ataques de Hezbolá desde el Líbano. "Israel está atravesando una situación multifrontal contra Hamás, Hezbolá, contra Irán y Siria", afirmó, destacando que los "proxys" de Irán, es decir, las organizaciones que responderían en su nombre, están "claramente debilitados".

"Vemos lo que pasó hace minutos nomás, por ejemplo, los hutíes desde Yemen, que son otro grupo terrorista que actúa en nombre de Irán, dispararon un misil contra Israel que cayó en una aldea Palestina en Hebrón, ni siquiera llegó a suelo israelí", ejemplificó Buzny. Esta debilidad de los "tentáculos" iraníes habría permitido a Israel ir "por la cabeza del pulpo", es decir, Irán, dándole "un golpe certero que descolocó a muchos". La eliminación de al menos diez altos mandos militares iraníes, según Buzny, impacta directamente en la capacidad de respuesta estratégica de Teherán.

Sobre el rol de Estados Unidos, Buzny señaló que la movilización de dos destructores cerca de Israel y la redistribución de recursos militares buscan una capacidad de disuasión. Aunque el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró que el ataque fue "unilateral" por parte de Israel, Buzny subrayó la contradicción: "Israel usó bombas penetrabunkers que no fabrica y cuya fabricación es norteamericana. Entonces Estados Unidos evidentemente estaba al tanto de todo lo sucedido, pero no se involucró directamente en el ataque".

Consultado por la preocupación sobre una escalada global con armas nucleares, Buzny relativizó la posibilidad de un conflicto atómico en Medio Oriente en lo inmediato. Sin embargo, reconoció la existencia de otros puntos de tensión global que sí involucran arsenales nucleares, como Pakistán e India, y la guerra entre Rusia y Ucrania.