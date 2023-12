"Oriana Fallaci ha sido una figura algo mítica que recuerdo desde pequeño"

El escritor italiano Paolo Giordano presentó recientemente su última novela, "Tasmania" (Tusquets). A propósito de ello, ofreció una charla magistral -con traducción simultánea al español- junto a periodistas de diversos países latinoamericanos en la que participó Radio Nacional Santa Fe.

Consultado por Sospechosamente Light, Giordano refirió a la presencia de la periodista Oriana Fallaci en la obra. “Ha sido una figura algo mítica que yo recuerdo desde que era pequeño; sus libros eran uno de los pocos que creaban un evento absoluto. En las últimas semanas, me he preguntado cómo habría intervenido ella en este debate. Es una figura a la que yo no he hecho referencia explícita, pero en el libro hay una periodista de guerra y puede tener entre sus modelos a Oriana Fallaci”.

Más adelante, requerido por otro medio, el autor de “La soledad de los números primos” (Premio Strega 2008) habló de la posibilidad de considerar a su más reciente producción como una historia de amor. “Creo que en medio de todas estas crisis, las cosas que nos atormentan por la noche siempre son las mismas: el amor, los hijos, los padres, la salud de nuestros queridos, el sexo. Son temas universales en la literatura”.

Respecto al desafío de la comunicación de la crisis, el novelista sentenció: “Durante muchos años me he preguntado por qué es tan difícil hacer apasionante este tema del clima. Algunas cosas han cambiado desde que apareció Greta Thunberg. Pero los problemas sobre cómo contar la crisis climática para que nos toque en lo profundo de las emociones siguen siendo ciertos. La crisis climática da origen a narraciones distópicas de ciencia ficción muy alejadas. Creo que hace falta sentir la verdad de esta crisis en el tiempo presente y en las relaciones humanas”.