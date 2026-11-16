El talento musical de Corrientes volvió a trascender fronteras gracias al compositor y bandoneonista Richard Scófano, quien obtuvo su primer Latin Grammy en la categoría Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea. Nacido en Paso de los Libres y criado en el barrio Villa Raquel de la capital correntina, el artista fue distinguido por Adagio a las 3:10 , una pieza para bandoneón y orquesta que encierra una profunda historia personal.

Radicado desde hace casi 27 años en Estados Unidos, Scófano, en diálogo con Segundo Round, expresó que "sintió una inmensa emoción tras escuchar mi nombre entre los ganadores desde mi hogar en Broomfield, Colorado, reafirmando mi vínculo inquebrantable que mantiene con sus raíces.

Más allá del prestigio internacional, el galardón posee un valor sentimental único para el músico, ya que la composición rinde homenaje a la memoria de su padre.

Según reveló el propio compositor, "el título Adagio a las 3:10 hace referencia a la hora exacta en la que falleció mi padre, a las 3:10 de la tarde, transformando un momento de profundo dolor en una pieza musical eternizada ahora con el máximo reconocimiento de la academia".