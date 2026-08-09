Organizan un vuelo para contemplar el eclipse total de Sol desde el aire

Un vuelo especial de la empresa Iberia permitirá observar el próximo 12 de agosto el eclipse total de Sol a más de 10.000 metros de altitud, evento que será retransmitido en directo a través de sus redes sociales gracias al servicio de wifi de alta velocidad de Starlink.

El vuelo IB1473, en homenaje al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, tendrá origen y destino en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y realizará una ruta especial para maximizar la calidad de la observación sobre la provincia de Palencia.

Además, un grupo de investigadores que forman parte del proyecto Shelios, iniciativa científica y educativa liderada por el astrónomo Miquel Serra-Ricart, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, realizará mediciones de la morfología del Sol.

“La observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra”, explicó Serra-Ricart.

Además, desde el avión se podrá observar el entorno del Sol, incluida la posición aparente de Venus, Mercurio y otras estrellas visibles.

"Estamos muy satisfechos de poder colaborar en una iniciativa que une aviación, ciencia e innovación”, afirma Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia..

El eclipse total de Sol se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de tal forma que la Luna oculta completamente el disco solar desde determinados puntos de la superficie terrestre.

Aunque el Sol tiene un diámetro unas 400 veces mayor que el de la Luna, también se encuentra aproximadamente 400 veces más alejado de la Tierra, una coincidencia que hace posible este fenómeno.