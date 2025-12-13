Organizan feria para conectar a productores, cocineros y consumidores

La Carta Argentina, comunidad federal que conecta productores, cocineros y consumidores, realizará su primer encuentro el 20 y 21 de diciembre en el Hipódromo de Palermo, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá el próximo fin de semana a más de 30 productores, cocineros invitados, música, catas, charlas y experiencias gastronómicas en dos jornadas que buscan celebrar la identidad y el origen de los alimentos argentinos.

Entre los productores que participarán hay proyectos de todas las regiones del país: harinas artesanales, carnes especiales, yerbas de autor, aceites de oliva, gins de pequeños destiladores, frutos secos, kombuchas, fermentos, quesos, dulces, crackers, panificados y bebidas que cuentan historias de origen.

La propuesta se complementa con charlas y catas guiadas sobre productos regionales; platos y bocados a cargo de cocineros y restaurantes aliados; espacios participativos para conocer procesos productivos, técnicas y relatos de cada territorio; música y actividades para todo tipo de público.

Este será el primero de ocho eventos que continuarán durante 2026 con la proyección de desembarcar también en distintas ciudades del país.

En la Argentina, hay miles de productores pero la mayoría vende a granel o comercializa sus productos a través de terceros.

Uno de los objetivos de La Carta Argentina es tratar de que cada productor pueda ser reconocido y la gente sepa quién está detrás de lo que compra y consume.

La Carta Argentina es una comunidad federal que reúne a quienes producen, cocinan y disfrutan, un puente que conecta el origen con el destino.

Ser una comunidad federal significa que haya productores de cada rincón del país: desde una miel del Paraná, un aceite de oliva de San Juan hasta un gin patagónico.

La comunidad online es un espacio donde los productores pueden mostrar lo que hacen, contar su historia, sumarse a contenidos, videos, posteos, sorteos, colaboraciones con chefs, influencers o marcas.

Aparecer en La Carta Argentina significa estar en un lugar curado, donde el público valora la calidad, el origen y la autenticidad.

Todo eso se traduce en acciones concretas: ferias, encuentros y experiencias gastronómicas en distintas ciudades del país.