Organizan el Primer Salón de Vinos de España en Argentina

El 1° Salón de Vinos de España en Argentina se realizará el 9 de abril en Buenos Aires, con la participación de bodegas de distintas regiones de España en una jornada de degustaciones y masterclasses para profesionales del vino.

La primera edición de este evento que reunirá a representantes de bodegas, especialistas y actores del sector en un mismo ámbito de degustación y encuentro profesional, se llevará a cabo el 9 de abril entre las 10 y las 19 en La Rural.

La jornada incluirá un espacio con mesas de exposición y degustación de vinos y un auditorio donde se llevarán a cabo dos masterclasses a cargo de Almudena Alberca, enóloga española y Master of Wine, la primera mujer de España en obtener esta distinción que representa el máximo reconocimiento internacional en conocimiento del vino.

Entre las bodegas confirmadas se encuentran Pago de Carraovejas, Verum, Izadi, Villacreces, Ossian, Pazo de Señorans, Vallformosa, Marqués de Murrieta, Matarromera, Remírez de Ganuza, Sierra Cantabria, Abadía Retuerta, Algueira, Palacios Vinos de Finca y Gil Family Estates, entre otras.

Además, proyectos en España liderados por argentinos como Mauricio Lorca, El Reventón (Adrianna Catena y Alejandro Vigil) y Castrelo das Pedras 1836 (Héctor y Pablo Durigutti).

El Salón de Vinos es organizado por Pilar Oltra, fundadora y CEO de los wine bars Vinology en Madrid, y Daniel Perchante, creador de Expediciones de Vinos; y cuenta con el patrocinio oficial de ICEX y Vinos de España.