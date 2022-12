Organizaciones se suman al acampe de la Tupac Amaru por Milagro Sala

La organización Túpac Amaru comenzó un acampe de tres días en Plaza de Mayo para pedir un indulto presidencial en favor de Milagro Sala, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena de 13 años de cárcel contra la dirigente social en una causa por "asociación ilícita" y "defraudación al Estado".

Escuchá las declaraciones del secretario General de la CTA Autónoma y y secretario General de ATE Hugo Godoy en el móvil de Nacional.

La actividad estaba prevista para ayer, pero que se postergó por los festejos por la obtención del Mundial de Qatar por parte de la Selección argentina de fútbol.

La manifestación comenzó a las 16 con una concentración en la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, para marchar hacia Plaza de Mayo, donde acamparán hasta el viernes para reclamar el indulto a Milagro Sala.

El referente de la Túpac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini, anticipó que el acampe "va a arrancar hoy con un acto" y que continuará mañana al mediodía cuando van a recibir en la plaza a la Organización de Lxs Chicos del Pueblo.

"Mañana por la tarde haremos todos juntos la ronda de las Madres (de Plaza de Mayo). Más tarde haremos un pesebre viviente junto a los Curas en la Opción por los Pobres. Hay más de 50 organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales que van a realizar actividades", indicó Garfagnini en declaraciones a la radio AM 750.

Finalmente adelantó que el acampe cerrará el viernes "con una conferencia de prensa" a la que espera que "participen todos los diputados y senadores que firman solicitadas o se expresan en redes sociales".

"Es de gravedad institucional que haya una presa política en democracia, entonces el Presidente (Alberto Fernández) tiene que indultar. No hay mas argumentos jurídicos para negar el indulto. No es no puedo, es no quiero y eso es lo que vamos a tratar de modificar en el acampe", subrayó.

Y agregó que las declaraciones del gobernador Gerardo Morales sobre la condena que recibió la dirigente social "son la muestra más clara de que hay persecución política contra Milagro Sala".

En las redes sociales, La Túpac Amaru había expresado: "El martes recibimos a nuestra Selección y a los jugadores que nos regalaron la Copa, pero el miércoles, como alguna vez dijo el poeta ´con la resaca a cuesta // vuelve el rico a su riqueza // vuelve el pobre a su pobreza // y el señor cura a la misa´. Nosotros volvemos a la calle".

La decisión de acampar en Plaza de Mayo había sido anunciada el viernes pasado en una conferencia de prensa en la sede porteña de la agrupación, donde diversos referentes políticos y gremiales pidieron que Milagro Sala sea beneficiada antes de fin de año con un indulto por parte del presidente Alberto Fernández.

La solicitud de indulto presidencial se da luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme una condena de 13 años en contra de Sala por "asociación ilícita" y "defraudación al Estado", en la causa denominada "Pibes Villeros".

La defensa de la líder de la Túpac Amaru denunció que el máximo tribunal, en su resolución, no abordó las irregularidades que se evidenciaron en el proceso judicial.