Ordenar las cuentas, entender el dinero y tomar mejores decisiones

En una charla clara, didáctica y cercana, Ariel Galletti, contador público, creador de contenido y educador financiero (conocido en redes como @ariel.galletti), pasó por Amnesia para conversar con Pablo Valente sobre economía personal, consumo cotidiano y la importancia de adquirir herramientas básicas para manejar el dinero en un contexto económico complejo.

Durante la entrevista, Galletti remarcó que la educación financiera no tiene que ver con hacerse rico rápidamente, sino con entender cómo funcionan los ingresos, los gastos y las deudas. En ese sentido, explicó que muchas dificultades económicas no se originan solo en la falta de dinero, sino en la ausencia de información y planificación.

Uno de los ejes centrales fue el uso del crédito. Tarjetas, cuotas y promociones pueden ser aliadas o trampas, según cómo se utilicen. Galletti señaló que endeudarse no siempre es negativo, pero sí lo es hacerlo sin conocer las tasas, los plazos y el impacto real en el presupuesto mensual. “El problema no es la tarjeta, sino no saber cuánto cuesta usarla”, sintetizó.

También hubo espacio para hablar del ahorro, incluso en contextos inflacionarios. Lejos de desalentar la práctica, Galletti sostuvo que ahorrar es una conducta que se entrena y que no depende únicamente del monto disponible. Separar una parte del ingreso apenas se cobra, llevar registro de gastos y fijar objetivos concretos son algunos hábitos que recomendó incorporar.

La charla abordó además el rol de las redes sociales como espacio de divulgación. A través de contenidos breves y ejemplos cotidianos, Galletti explicó que su objetivo es acercar conceptos complejos a personas que nunca tuvieron formación económica formal. “Todos tomamos decisiones financieras todos los días, aunque no nos demos cuenta”, señaló.

El intercambio cerró con una idea clave: mejorar la relación con el dinero no es solo una cuestión de números, sino también de conducta, información y tiempo. Aprender a administrar lo que se tiene puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida.