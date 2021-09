Optimismo por la recuperación en distintas actividades económicas

“Desconozco los alcances de las medidas de reactivación económica anunciadas por el gobernador Jorge Capitanich pero estamos trabajando con la CAME Federal para analizar la situación y las perspectivas que se presentan. Uno de los aspectos más preocupantes es la carga impositiva existente y existen proyectos de moratoria que son necesarias para una reactivación. Estamos en permanente reuniones referidas al tema de Ganancias, porque hay rubros que lo pasaron muy pero muy mal y la proyección para los próximos meses no es muy buena. En lo referido a la reactivación en diversos rubros como el sector industrial pyme hay datos positivos, también el sector agropecuario, que no paró, se observan mejores números. Lo mismo pasa con el turismo y la aplicación del Previaje que tuvo mucho éxito”, indicó el presidente de la Confederacion Argentina de la Mediana Empresa.

