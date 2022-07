Operativos en Chaco y Corrientes para el acceso a derechos de LGBTI+

" En el marco de los 10 años de la ley de Identidad de Género estamos desde el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación viajando a cada territorio, ciudad y provincia para poder acercar los servicios en el acceso de derechos para la población LGBTIQ+ que tiene su secretaría. Hoy vamos a estar en Resistencia con un equipo muy grande recibiendo y entrevistando a personas trans para incorporarlos a nuestros programas de acceso a derechos. Este programa cuenta con dos líneas de apoyo económico, una general para personas trans mayores de 18 años, y otra para trans adultas, de 50 años o más. Es una de las poblaciones más vulneradas y ya se hace complicado alguna incorporación laboral. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario , trabajadores sociales, psicólogos, abogados, abogadas, donde se hace una entrevista social , se rescata la documentación donde se hace un informe donde lo novedoso de esto que lo hacemos "in situ", no por cuestiones electrónicas o desde Bs As", afirmó la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

NOELIA MOREYRA

