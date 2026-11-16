Operativos de contención e investigación en Lanús tras la explosión y nuevas fugas de gas

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, Gabriel Sandoval, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional y analizó el operativo de emergencia desplegado tras la trágica explosión y las posteriores fugas de gas en el municipio. El referente advirtió que "el primer llamado que recibimos en relación a la explosión fue de una vecina a las 10:52, o sea posterior al hecho", denunciando que las empresas prestadoras y tercerizadas suelen intentar solucionar los escapes por su cuenta sin notificar a los servicios de prevención.

En ese sentido, Sandoval enfatizó la necesidad de que las firmas privadas comprendan que la intervención de las dotaciones es obligatoria ante cualquier pérdida de fluido.

"Lo tratan de trabajar y arreglar ellos sin los servicios de emergencia porque les parece innecesario, pero los protocolos están para cumplirse siempre y la gravedad de una emergencia la determinan los bomberos", sentenció.

Sobre las tareas actuales en el epicentro de la estación de Lanús, el responsable del operativo precisó que de las tres fugas detectadas en las últimas horas solo resta neutralizar una por parte de la Policía Ecológica.

Asimismo, instó a la comunidad a mantener la calma pero sin dejar de comunicarse de inmediato con la línea gratuita 100 ante la menor sospecha de olor a gas.

Respecto al incendio desatado en Remedios de Escalada, Sandoval reveló la magnitud del combate contra las llamas al detallar que "tiramos agua durante 8 horas a razón de 6.000 litros por minuto".

En cuanto al nivel técnico de las dotaciones, remarcó que el cuerpo local cuenta con más de 100 voluntarios y reservistas con una alta preparación para responder ante cualquier catástrofe.

"El sistema de bomberos voluntarios de la República Argentina está a la altura de los sistemas de bomberos de cualquier país del mundo y eso es un orgullo nacional", aseveró el entrevistado.

Finalmente, Sandoval invitó a los vecinos a sumarse como socios de la institución para colaborar activamente con la compra y mantenimiento de las herramientas de protección del personal.