Operativo y cortes de tránsito por la Fiesta de Disfraces en Paraná

Este sábado de mañana comenzará el operativo de seguridad y corte de calles ante la realización de la Fiesta de Disfraces en Paraná que convoca a miles de personas. Desde la Policía dieron a conocer los cortes de tránsito que se implementarán en las inmediaciones al predio ubicado en el Acceso Norte y Borges. Raúl Menescardi, jefe de la Departamental de Policía de Paraná, indicó que se implementará un operativo “similar a los de años anteriores”.

El tránsito vehicular estará restringido desde las 8 de este sábado, hasta la finalización y salida de los concurrentes el día posterior. “Habrá cortes en Maya y Almafuerte; Blas Parera y Don Bosco desde temprano, para llegar a la Circunvalación, explicó el comisario.

Luego desde las 17.30 habrá cortes en la zona y ya se estaban entregando los pases para los vecinos del área. El operativo será en la fiesta y se reforzará la seguridad en toda la ciudad, y en la costanera, donde suelen reunirse para hacer la previa, señaló Menescardi.

Los remises, podrán llegar hasta la zona del predio “por circunvalación y López Jordán, hasta donde era la ex estación de servicios PDV, para que puedan dejar los pasajeros y volver a salir del perímetro”.

Horario de ingreso del público estará abierto al público a partir de las 21 y deberán contar con pulsera electrónica y no se venderán entradas en el lugar.

Por otra parte, quienes no hayan adquirido el ticket de estacionamiento, está previsto por la Policía de Entre Ríos que estacionen su vehículos sobre el Acceso Norte, en la banquina de la mano que va hacia Colonia Avellaneda a 45°, es decir realizan el mismo recorrido y doblan en la rotonda del Acceso Norte hacia la derecha. Se informa que no hay otro punto para ingreso de vehículos. No se podrá estacionar o detenerse en calle Maya ni en la rotonda del Acceso.