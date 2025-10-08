Open House Buenos Aires 2025 invita a recorrer 144 espacios icónicos de la ciudad, gratis y sin inscripción

Este fin de semana —sábado 11 y domingo 12 de octubre— llega una nueva edición del Open House Buenos Aires 2025, el festival internacional de arquitectura y urbanismo que abre las puertas de 144 edificios emblemáticos para que vecinos y turistas descubran la ciudad desde adentro.

La propuesta, que forma parte de la red mundial Open House presente en más de 50 ciudades, se realiza en Buenos Aires desde 2013. En esta edición, los recorridos podrán hacerse de 10 a 14 y de 15 a 19 horas, con entrada libre y gratuita.

La arquitecta Nicole Kerschen, coorganizadora del evento, explicó en diálogo con Un pasaje hasta ahí (Radio Nacional Rock) que “no hace falta inscripción previa para la mayoría de los espacios, solo presentarse en la dirección indicada y hacer la fila para ingresar”.

Más de 1200 voluntarios acompañarán las visitas y compartirán detalles sobre la historia y la arquitectura de cada sitio. Algunos de los puntos destacados este año están en el sur porteño, con la Casa Barracas, la Reforma Tacuarí, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (ex Elefante Blanco) y el Barrio Olímpico, además de íconos en Palermo, Núñez, Saavedra, Microcentro y Puerto Madero.

La programación completa, con mapas y fichas de cada edificio, está disponible en www.openhousebsas.org