Once provincias bajo alerta por tormentas y vientos intensos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes que afectarán este viernes 7 de noviembre a distintas regiones del país, principalmente en el centro y norte. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa advirtió que los fenómenos previstos podrían generar complicaciones en la vida cotidiana y pidió extremar las precauciones.

Las alertas naranjas por tormentas rigen para Corrientes, Misiones, San Luis y el sur de Córdoba y La Rioja. En esas zonas se esperan tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. Se estiman acumulados de precipitación de entre 40 y 80 milímetros.

En tanto, el resto de Misiones, Corrientes, Córdoba y La Rioja, así como Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero, permanecerán bajo alerta amarilla por tormentas. El nivel de aviso implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades. En esas regiones se esperan precipitaciones de entre 30 y 50 milímetros, aunque en el norte del Litoral podrían alcanzarse entre 50 y 70.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzará a la zona cordillerana, donde se registrarán vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 120, especialmente en los niveles más altos. En el este de La Rioja y Catamarca, y en Tucumán, las velocidades rondarán entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 70.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se anticipa una jornada fresca y húmeda, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19. El cielo estará cubierto desde temprano, con lloviznas por la mañana y lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. Los vientos soplarán del sector este a unos 12 kilómetros por hora, y la humedad se mantendrá en torno al 70 por ciento.

En el resto del país, las temperaturas variarán según la región: entre 13 y 20 grados en Córdoba, 16 y 25 en Tucumán, 14 y 19 en Santa Fe, 13 y 19 en Entre Ríos, 15 y 25 en Jujuy y Salta, 16 y 24 en Misiones, 15 y 27 en La Rioja, 18 y 26 en Santiago del Estero, 12 y 20 en San Luis, 12 y 21 en San Juan y Mendoza, 12 y 16 en Río Negro, 10 y 15 en Chubut, y entre 4 y 15 en Santa Cruz.