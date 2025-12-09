Once provincias bajo alerta amarilla por tormentas y viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y viento para este martes 9 de diciembre, que abarcan a 11 provincias y advierten sobre posibles fenómenos con capacidad de generar daños e interrupciones momentáneas de actividades. Según indicó el organismo, Misiones, el este de Corrientes, el noreste de Entre Ríos, el noroeste de San Luis, Mendoza, el este y sur de La Pampa, el sudoeste bonaerense, Río Negro y Neuquén estarán bajo alerta por tormentas de variada intensidad, con actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora, caída de granizo y abundante agua en cortos períodos, con acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros.

A su vez, el SMN mantiene una alerta amarilla por viento en el sudeste de Chubut y el noreste de Santa Cruz, donde se prevén vientos del sector oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Ante este escenario, el organismo recomendó evitar actividades al aire libre, mantener limpios los desagües y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, además de extremar la precaución al conducir o transitar por zonas expuestas.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera una jornada fresca y húmeda, con una mínima de 20°C y una máxima de 23°C. La mañana comenzará nublada y, entre el mediodía y la tarde, podrían registrarse chaparrones, mientras que hacia la noche el cielo se mantendrá mayormente cubierto con ráfagas que rondarán los 50 kilómetros por hora. En la provincia de Buenos Aires el panorama será similar, con chaparrones aislados y una tendencia a la mejora gradual del tiempo en los días siguientes.

El resto del país tendrá condiciones variables, con temperaturas que irán desde los 15°C y 27°C en Córdoba, 18°C y 29°C en Tucumán y 18°C y 26°C en Entre Ríos, hasta máximas más elevadas en provincias del norte como Jujuy, Salta y Santiago del Estero, donde se esperan valores que podrían trepar hasta los 33°C. En La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, Río Negro y Chubut también se anticipan jornadas cálidas o moderadas, mientras que Santa Cruz presentará un marcado descenso térmico con temperaturas que oscilarán entre 12°C y 17°C.