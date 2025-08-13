Oncativo vive la Fiesta Nacional del Salame Casero

Tres días de gastronomía, música y cultura se combinan en un evento que mantiene viva su esencia desde hace más de medio siglo.

Tres días de gastronomía, música y cultura se combinan en un evento que mantiene viva su esencia desde hace más de medio siglo.

En comunicación con Silvia Maruccio, Marina Perassi, directora de Cultura, Turismo y Deporte de Oncativo, anticipó los detalles de la Fiesta Nacional del Salame Casero, que se realizará del 15 al 17 de agosto en Córdoba. Durante tres jornadas, el evento ofrecerá almuerzos show con artistas en vivo, una gran carpa gastronómica, y actividades que celebran la tradición y el sabor que distinguen a la localidad desde hace más de cincuenta años.