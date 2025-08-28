Omar Romay recordó a su padre, su infancia, la radio y la época dorada de la televisión argentina

El hijo de Alejandro Romay, conocido en la Argentina como "El Zar de la Televisión", conversó con Andrea Bisso y Carla Ruiz en Deja Vú Nacional sobre algunos recuerdos de su infancia y se presente profesional en Estados Unidso, donde reside desde hace varios años.
Recordó parte de su historia, su infancia, su adolescencia, los trabajos junto a su padre.
"Papá recibe Radio Callao en 1958 y luego la transforma en Radio Libertad, pero trabajó en Radio El Mundo en los estudios de Maipú 555 y la radio que yo más recuerdo y aún visito está en el sótano de la Galería Güemes; es un auditorio frente a un teatro hoy convertido en un salón de baile. Fue un gran momento de la Argentina donde se construía con muy buenos materiales con marmol con bronces, eran otras épocas".
