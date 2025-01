Omar "Pelusa" González encabeza una cruzada solidaria por la cura de la distrofia muscular

El ex futbolista de All Boys, fundador de "All Boys solidario" busca por segundo año consecutivo escalar el Aconcagua con una bandera que reclame una cura para esa enfermedad que afecta a miles de chicos.

En diálogo con Nunca es tarde contó detalles de esa iniciativa, de cómo les fue el año pasado cuando decidieron hacerla por primera vez y también habló de una nueva campaña que buscará reunir útiles, ropa y zapatillas para chicos de diferentes puntos del país.